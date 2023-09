TV. Sur quelles chaines voir la Coupe du Monde de Rugby 2023 ?

Partager Facebook

La Coupe du Monde de Rugby arrive dès vendredi en France avec de nombreux matchs. Mais sur quelles chaines voir les rencontres du mondial ?

La France lancera « sa » Coupe du Monde ce vendredi face aux All Blacks. Une rencontre très attendue par les fans du ballon ovale, et qui lancera les hostilités pour deux mois. Cette 10e édition se terminera le 28 octobre où une équipe soulèvera le trophée Webb-Ellis. Un trophée jamais remporté par la France mais par la Nouvelle Zélande, l’Australie, l’Afrique du Sud et l’Angleterre. Les français sont les favoris de la compétition avec l’Irlande ou encore les nations de l’Hémisphère Sud déjà titrées.

Pour voir les rencontres, il y a la possibilité d’être dans les tribunes d’un des stades de la Coupe du Monde, dont le Stadium de Toulouse, mais aussi d’allumer la télévision. TF1 diffusera la majorité des rencontres, notamment du XV de France et les grandes affiches, mais M6 et France 2 auront quelques belles oppositions à nous proposer.

Le programme TV :

Vendredi 8 septembre

21h : France-Nouvelle Zélande (Poule A – Stade de France, Saint-Denis) en direct sur TF1

Samedi 9 septembre

13h : Italie-Namibie (Poule A – Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne) en direct sur M6

15h30 : Irlande-Roumanie (Poule B – Matmut Atlantique, Bordeaux) en direct sur M6

18h : Australie-Géorgie (Poule C – Stade de France, Saint-Denis) en direct sur M6

21h : Angleterre-Argentine (Poule D – Stade Vélodrome, Marseille) en direct sur TF1

Dimanche 10 septembre

13h : Japon-Chili (Poule D – Stadium, Toulouse) en direct sur France 3

17h45 : Afrique du Sud-Écosse (Poule B – Stade Vélodrome, Marseille) en direct sur France 2

21h : Pays de Galles-Fidji (Poule C, Matmut Atlantique, Bordeaux) en direct sur TF1

Jeudi 14 septembre

21h : France-Uruguay (Poule A – Stade Vélodrome, Marseille) en direct sur TF1

Vendredi 15 septembre

21h : Nouvelle-Zélande-Namibie (Poule A – Stadium, Toulouse) en direct sur TF1

Samedi 16 septembre

15h : Samoa-Chili (Poule D – Matmut Atlantique, Bordeaux) en direct sur M6

17h45 : Pays de Galles-Portugal (Poule C – Allianz Riviera, Nice) en direct sur M6

21h : Irlande-Tonga (Poule B – La Beaujoire, Nantes) en direct sur TF1

Dimanche 17 septembre

15h : Afrique du Sud-Roumanie (Poule B – Matmut Atlantique, Bordeaux) en direct sur France 2

17h45 : Australie-Fidji (Poule C – Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne) en direct sur France 2

21h : Angleterre-Japon (Poule D – Allianz Riviera, Nice) en direct sur TF1

Mercredi 20 septembre

17h45 : Italie-Uruguay (Poule A – Allianz Riviera, Nice) en direct sur M6

Jeudi 21 septembre

21h : France-Namibie (Poule A – Stade Vélodrome, Marseille) en direct sur France 2

Vendredi 22 septembre

17h45 : Argentine-Samoa (Poule D – Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne) en direct sur M6

Samedi 23 septembre

14h : Géorgie-Portugal (Poule C – Stadium, Toulouse) en direct sur M6

17h45 : Angleterre-Chili (Poule D – Stade Pierre-Mauroy, Lille) en direct sur M6

21h : Afrique du Sud-Irlande (Poule B – Stade de France, Saint-Denis) en direct sur TF1

Dimanche 24 septembre

17h45 : Écosse-Tonga (Poule B – Allianz Riviera, Nice) en direct sur France 2

21h : Pays de Galles-Australie (Poule C – Groupama Stadium, Lyon) en direct sur TF1

Mercredi 27 septembre

17h45 : Uruguay-Namibie (Poule A – Groupama Stadium, Lyon) en direct sur M6

Jeudi 28 septembre

21h : Japon-Samoa (Poule D – Stadium, Toulouse) en direct sur M6

Vendredi 29 septembre

21h : Nouvelle-Zélande-Italie (Poule A – Groupama Stadium, Lyon) en direct sur TF1

Samedi 30 septembre

15h : Argentine-Chili (Poule D – La Beaujoire, Nantes) en direct sur M6

17h45 : Fidji-Géorgie (Poule C – Matmut Atlantique, Bordeaux) en direct sur M6

21h : Écosse-Roumanie (Poule B – Stade Pierre-Mauroy, Lille) en direct sur M6

Dimanche 1er octobre

17h45 : Australie-Portugal (Poule C – Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne) en direct sur France 2

21h : Afrique du Sud-Tonga (Poule B – Stade Vélodrome, Marseille) en direct sur TF1

Jeudi 5 octobre

21h : Nouvelle-Zélande-Uruguay (Poule A – Groupama Stadium, Lyon) en direct sur TF1

Vendredi 6 octobre

21h : France-Italie (Poule A – Groupama Stadium, Lyon) en direct sur TF1

Samedi 7 octobre

15h : Pays de Galles-Géorgie (Poule C – La Beaujoire, Nantes) en direct sur France 2

17h45 : Angleterre-Samoa (Poule D – Stade Pierre-Mauroy, Lille) en direct sur France 2

21h : Irlande-Écosse (Poule B – Stade de France, Saint-Denis) en direct sur TF1

Dimanche 8 octobre

13 h : Japon-Argentine (Poule D – La Beaujoire, Nantes) en direct sur M6

17h45 : Tonga-Roumanie (Poule B – Stade Pierre-Mauroy, Lille) en direct sur M6

21h : Fidji-Portugal (Poule C – Stadium, Toulouse) en direct sur M6

Quarts de finale

Samedi 14 octobre

17h : 1er poule C – 2e poule D (Stade Vélodrome, Marseille)

21h : 1er poule B – 2e poule A (Stade de France, Saint-Denis) en direct sur TF1

Dimanche 15 octobre

17h : 1er poule D – 2e poule C (Stade Vélodrome, Marseille)

21h : 1er poule A – 2e poule B (Stade de France, Saint-Denis) en direct sur TF1

Demi-finales

Vendredi 20 octobre

21h : vainqueur QF1 – vainqueur QF2 (Stade de France, Saint-Denis) en direct sur TF1

Samedi 21 octobre

21h : vainqueur QF3 – vainqueur QF4 (Stade de France, Saint-Denis) en direct sur TF1

Petite finale

Vendredi 27 octobre

21h : perdant DF1 – perdant DF2 (Stade de France, Saint-Denis) en direct sur TF1

Finale

Samedi 28 octobre

21h : vainqueur DF1 – vainqueur DF2 (Stade de France, Saint-Denis) en direct sur TF1