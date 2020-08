Trois Cafés Gourmands de retour en 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Le 8 avril 2021, Trois Cafés Gourmands seront en concert au Bikini de Toulouse. Ouverture des ventes le jeudi 8 juillet 2020 !

Elle a déboulé sans crier gare la déferlante Trois Cafés Gourmands. Joviale et fédératrice. Saine et populaire. Instantanée et accueillante. En salle ou en plein air : même adhésion massive, même résonance collective. N’est-ce pas un tour de force de comptabiliser plus de 190 millions de vues sur YouTube pour le clip À nos Souvenirs ? Ou d’ériger un premier album, L’air de rien, en triple disque de platine ?

Après une année 2019 riche en émotions et en concerts, Trois Cafés Gourmands a cherché le ton et l’habit adéquat sans bousculer son ADN initial : le célèbre trio d’amis revient sur scène en 2021 avec son enthousiasme contagieux, pour partager sa joie de vivre, sa sympathie et vibrer au son du tout nouvel album « Comme des Enfants » prévu pour le mois d’octobre 2020.

Trois Cafés Gourmands en concert à Toulouse, c’est pour le 08 avril 2021 au Bikini.

Réservations dès le jeudi 9 juillet sur www.bleucitron.net