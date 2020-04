Tristan Lopin en décembre 2020 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Tristan Lopin présentera son spectacle au Casino Barrière de Toulouse le 15 décembre 2020.

Le spectacle de Tristan Lopin initialement prévu le 15 avril 2020 au Casino Barrière Toulouse et décalé au 13 juin 2020 est contraint d’être de nouveau reporté suite à la prolongation des mesures restrictives prises par les autorités face au Covid-19 (dit Coronavirus). Le spectacle est donc reporté au mardi 15 décembre 2020 à 20h30 au Casino Barrière Toulouse. Les anciens billets du 15/04 et 13/06/2020 restent valables pour cette nouvelle date.

Fraîchement largué – ça fait 8 ans – Tristan Lopin nous conte ses déboires amoureux. Pour lui la rupture est la meilleure manière de prendre un nouveau départ… Mais pas facile de rêver entre une copine totalement dépressive, des potes over-en couple dans l’over-construction et une tante raciste et homophobe. Avec un regard acéré, il donne son avis sur une société qui voudrait tous nous faire rentrer dans le moule. Tristan cultive sa différence et continue de rêver secrètement au prince charmant, mais un prince qui répondrait rapidement aux textos, cette attente interminable, c’est vraiment insupportable !

A découvrir en décembre au Casino Barrière de Toulouse. Réservations : www.bleucitron.net