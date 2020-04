Déconfinement : Jusqu’où pourrait-on circuler sans attestation depuis Toulouse ?

Le déconfinement aura lieu à partir du 11 mai mais sous conditions. Si on pensait pouvoir circuler librement, sans attestation, ce sera le cas dans un rayon d’action de 100km autour de son domicile. Pour un habitant de Toulouse, cela signifie qu’on peut se déplacer jusqu’à Albi, Castres, Montauban, Foix, Auch…mais le rayon ne va pas jusqu’à la mer ou la montagne. DE toute façon les plages sont interdites jusqu’au 1er juillet.

Pour sortir de ce rayon d’action de 100 km, il faudra des motifs sérieux: « seuls motifs professionnels ou familiaux impérieux, pour des raisons évidentes de limitation de la circulation du virus ». Même si on peut circuler à travers différents départements, le Premier Ministre souhaite éviter les déplacement interdépartementaux. Alors comment sera appliquée les règles sur le terrain ?

#Déconfinement : il sera à nouveau possible de circuler librement, sans attestation, sauf pour les déplacements à plus de 100 km du domicile, qui ne seront possibles que pour un motif impérieux, familial ou professionnel.

"Tu sais, nous à Toulouse, on est idéalement placés: pas loin de la Méditerranée et de l'Atlantique, avec les Pyrénées tout près. On peut bouger partout, tout le temps.

Edouard Philippe: "Tu iras à Cahors, Capendu, Montréjeau, Agen ou Vic-Fezensac (mais pas pour la féria)." pic.twitter.com/vLmXJAGrOP