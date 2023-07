Transfert. Un nouveau gardien au Toulouse FC

Partager Facebook

Le Toulouse FC a officialisé la signature du gardien de but espagnol Alex Dominguez.

Et de 5 ! Le TFC enregistre une cinquième recrue dans cette intersaison. Après deux milieux de terrain et deux attaquants, c’est un gardien de but qui vient renforcer l’effectif. Agé de 24 ans, Alex Dominguez arrive de Las Palmas après une formation à l’Espanyol Barcelone.

Le gaucher a fréquenté la sélection espagnole espoirs avec qui il a disputé le championnat d’Europe en 2021 en compagnie d’un certain Manu Garcia, joueur du TéFéCé lors de la saison 2018-2019. « Effectivement, j’ai joué avec Manu Garcia en sélection Espoirs espagnole. Je m’entendais très bien avec lui mais je ne savais pas qu’il avait passé une saison ici, à Toulouse. C’est une très bonne occasion pour l’appeler et prendre de ses nouvelles ! » explique le néo-toulousain. En tout cas, le TFC se renforce à un poste stratégique.