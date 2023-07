Toulouse. La Cité de l’espace accueille son 8 millionième visiteur !

Partager Facebook

La Cité de l’Espace bat un nouveau record en accueillant ce mercredi son 8 millionième visiteur. Preuve de la santé exceptionnel du lieu toulousain.

Ce mercredi 26 juillet, la Cité de l’espace a accueilli son 8 millionième visiteur, en présence de Jean-Claude Dardelet, Président de la Cité de l’espace et Vice-Président de Toulouse Métropole et Jean Baptiste Desbois, Directeur général de la Cité de l’espace. Ce seuil symbolique témoigne du succès grandissant de la Cité de l’espace, qui affiche une fréquentation en progression constante depuis 10 ans. Venu de Niort en famille, le 8 millionième visiteur choisit de découvrir la Cité de l’espace sur 2 jours. “C’est avec honneur et plaisir que nous avons accueilli notre 8 millionième visiteur. Ayant parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour visiter la Cité de l’espace en famille, il incarne parfaitement la curiosité et la fascination pour l’espace qui animent les adultes, comme les plus jeunes » se réjouit Jean Baptiste Desbois, Directeur général de la Cité de l’espace.

C’est en famille, avec sa compagne et son neveu de 13 ans, que le 8 000 000ème visiteur de la Cité de l’espace a choisi de découvrir, pour la toute première fois, la Cité de l’espace. Venu de Niort, il a opté pour la formule “2 jours” proposée par la Cité de l’espace, afin de prendre le temps de visiter les nombreux ateliers, animations et expositions de ce site le plus important en Europe en matière de diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public.

Un pass à vie et d’autres cadeaux

Afin de célébrer ce 8 millionième visiteur, la Cité de l’espace a mis les petits plats dans les grands en lui offrant l’intégralité de sa visite ainsi qu’à ses accompagnants, une invitation spéciale à venir en famille à l’inauguration de la nouvelle expérience LuneXplorer à l’automne 2023, ainsi qu’un pass à vie. Ainsi pourra-t-il profiter des expériences sans cesse renouvelées et futures expositions de la Cité de l’espace dont l’offre évolue constamment pour être en phase avec l’actualité spatiale.

Un succès grandissant pour la Cité de l’Espace

Au fil des années, la Cité de l’espace est devenue une véritable destination pour les familles en quête d’escapades apprenantes le temps d’une journée ou d’un week-end. Avec une fréquentation record de 423 000 visiteurs accueillis en 2022, la Cité de l’espace séduit un public de plus en plus large.