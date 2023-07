Rose Festival : Jethro et Carbonne grands gagnants du Tremplin !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A la suite de la finale du Tremplin Rose Festival, Jethro et Carbonne joueront au Festival début septembre.

Ils étaient quatre. Quatre pour deux places au Rose Festival. La semaine dernière, BigFlo & Oli et un jury de professionnels ont sélectionné Jethro et Carbonne pour se produire à la rentre au festival au MEETT Toulouse.

Avec plus de 500 candidatures reçues en deux semaines seulement, une pré-sélection de 30 talents par un comité d’écoute interne et deux demi-finales jouées par 8 candidats, il est l’heure de vous dévoiler les gagnants de la première édition du Tremplin : le toulousain Jethro et le montpelliérain Carbonne !

Un coup de pouce

Annoncé le mois dernier, Bigflo & Oli et l’association Rose lancent cette année leur Tremplin, dans le but de propulser la carrière de jeunes artistes originaires d’Occitanie dans les musiques actuelles. Imaginé dès le début du projet du festival par le duo, il compte deux gagnants. Ils bénéficient chacun d’un accompagnement artistique complet dès cette semaine avec session d’enregistrement, coaching scénique, vocal, workshops et résidence pour travailler le live.

Dès septembre prochain, retrouvez-les en ouverture de la grande scène du Rose Festival devant plus de 31 000 spectateurs puis en concerts à l’étranger : Jethro et Carbonne seront programmés dès cet automne pour jouer sur les scènes de festivals partenaires loin de nos frontières hexagonales…

Plus d’infos : https://rosefestival.fr/