Transfert : Gabriel Suazo s’engage avec le Toulouse FC

Joli coup pour les violets avec la signature de latéral gauche en provenance du club Santiago du Chili. A 25 ans, celui qui est nommé par les supporters « Capi » arrive en Europe après avoir disputé 122 matchs de première division chilienne pour 7 buts et 10 passes. Glanant trois titres de champion national, incluant celui qu’il vient de soulever en novembre dernier, deux Coupes du Chili, et disputé la Copa Liberatores à 5 reprises entre 2016 et 2022.

International à 13 reprises, Gabriel Suazo est un bel apport pour les toulousains. Et pour lui une nouvelle aventure comme il l’explique sur le site du téfécé : « Je suis très heureux de rejoindre Toulouse ! Ça a toujours été un rêve pour moi d’avoir l’opportunité de jouer dans un des plus grands championnats d’Europe et dans une telle équipe, que j’ai beaucoup regardée et analysée. Ainsi qu’évoluer dans une aussi belle ville, avec des supporters incroyables. Je suis très content d’être là et j’espère pouvoir apporter le maximum à l’équipe. J’étais capitaine à Colo-Colo, qui est l’équipe la plus populaire au Chili. Donc je vais essayer d’apporter en France tout ce que j’ai appris là-bas, auprès de joueurs et d’hommes que je vais côtoyer ici. »