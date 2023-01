Le Don du sang cette semaine au Capitole Toulouse

Partager Facebook

Près de 3000 volontaires sont attendus pour donner leur Sang au Capitole de Toulouse pendant trois jours à partir de mercredi.

Du 18 au 21 janvier, la grande collecte de sang organisée par le Rotary et l’EFS (Etablissement Français du Sang) en partenariat avec la Mairie de Toulouse, « Mon sang pour les autres » est de retour au Capitole pour la 25ème année. Plus de 400 bénévoles se mobilisent pour ce don du sang géant, parrainé cette année par le TFC.

Une collecte très importante. En ce mois de janvier, la période est très tendue pour les réserves de sang à cause des virus hivernaux ou encore des conditions météo..Selon l’EFS, il y a une baisse de fréquentation des collectes en début d’année. Actuellement, l’Etablissement Français du Sang copte 6 500 poches de sang en réserve alors qu’il en faudrait 9 500 pour répondre aux besoins des patients. Donc si vous avez entre 18 et 70 ans et que vous pesez plus de 50 kilos, la collecte de sang est possibilité pour vous.

Les toulousains sont donc attendus du mercredi 18 au vendredi 20 janvier de 13h à 19h et le samedi 21 janvier de 12h à 19h dans les salons du Capitole de Toulouse.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/mspla.fr