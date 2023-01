Le Collectif V.1 cette semaine au Grand Rond

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Collectif V.1 présentera deux spectacles, « Il faut dire » et « Tous nos ciels », du 17 au 21 janvier au Grand Rond Toulouse dans le cadre de l’initiative « Un collectif, une semaine, deux spectacles ».

Il est grand temps de découvrir le Collectif V.1 ! Le Grand Rond propose r non pas un, mais deux de leurs spectacles ! En recherche de formes immersives, d’un théâtre intimiste où les histoires de quelques-uns/unes se confrontent à l’Histoire de toutes et tous, le collectif souhaite explorer le croisement entre théâtre et faits de société, mais aussi questionner nos choix individuels face au groupe ou encore notre rapport à la norme.

Il faut dire

Les 17 et 18 janvier

« L’Affaire Gabrielle Russier » a défrayé la chronique : emprisonnée à cause de sa relation amoureuse avec un de ses élèves au lycée, cette femme de 31 ans tiendra tête à une justice qui s’est acharnée contre elle, avant de mettre fin à ses jours. Le Collectif V.1 prend appui sur les lettres que l’enseignante a écrites en prison à ses proches, un témoignage poignant qui interroge la place de l’individu et ses choix intimes face à la société dans laquelle il évolue.

Tous nos ciels

Du 19 au 21 janvier

De 1962 à 1984, plus de 2000 enfants réunionnais ont été arrachés à leur île par les autorités françaises et exilés dans la Creuse ou le Tarn (entre autres). Aussi appelé l’affaire des Enfants de la Creuse, cet épisode de l’Histoire aura marqué une génération d’enfants coupés de leur famille d’origine et de leur culture. Trois comédiennes interrogent la destinée de Valérie Andanson, alors âgée de trois ans lorsqu’elle est transférée avec ses cinq frères et sœurs de la Réunion à la Creuse. Entre fiction et réalité, son parcours intime constituera le fil rouge de la pièce, comme un écho à la voix des autres enfants exilés mais aussi à notre propre histoire.

Infos et réservations : grand-rond.org