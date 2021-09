Transfert. Barassi en direction du Stade Toulousain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Selon RMC SPORT, l’international de Lyon Pierre-Louis Barassi devrait s’engager avec le Stade Toulousain pour trois saisons dès l’an prochain.

Attendu du coté du Stade Français, ou conservé par le LOU, le jeune centre lyonnais est l’une des belles pièces libres pour la saison prochaine. D’après le site RMC, Pierre-Louis Barassi (22 ans) aurait donné son accord pour rejoindre le Stade Toulousain.



Déjà sur les tablettes de Toulouse depuis plusieurs années, il rejoindra une des plus belles lignes de trois quarts du Top 14. Un renfort possible grâce au départ de Kolbe. Reste à savoir quelle sera la suite de l’aventure pour Pita Akhi, souhaitant jouer la Coupe du Monde avec les All Blacks.

En tout cas, belle opération pour le Stade toulousain en attendant peut être la révélation catalane Melvin Jaminet ?