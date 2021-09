Bun Hay Mean par deux soirs à Toulouse

Partager Facebook

L’excellent Bun Hay Mean présentera son nouveau spectacle « Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent » les 29 et 30 septembre au Casino Barrière de Toulouse.

On ne présente plus Bun Hay Mean. Humoriste unique à l’humour corrosif . Il revient donc avec un nouveau spectacle assez étonnant. « Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu’il s’est reposé le 7ème afin de laisser les finitions aux Chinois » laisse entendre le communiqué de spectacle. Bun Hay Mean est là pour écrire le chapitre 2 et il a besoin de vous sur ce coup-là.

Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager… dans sa tête.

Réservations : 05 61 333 777 et en ligne !