Toutes les infos pour la venue d’Emmanuel Macron à Toulouse

Le Président de la République, Emmanuel Macron sera présent à Toulouse mercredi 16 février pour un sommet européen autour de plusieurs ministres. Circulation interdite, fermeture des parkings…découvrez les dispositions prises pour cette rencontre !

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, une réunion des ministres européens chargés de l’Espace est organisée à Toulouse, mercredi 16 février 2022, sous la présidence de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance et en présence d’Emmanuel Macron, Président de la République.

Ce sommet européen se fera dans le quartier de Compans Caffarelli. Des mesures sont prises par la préfecture. Les Toulousains et les personnes étant amenés à circuler dans ce quartier sont invités à anticiper leurs déplacements et à adapter leur itinéraire si nécessaire. Plusieurs zones sont mises en place.

La zone orange tout d’abord.

Ce périmètre, défini comme « zone de sécurité orange », est délimité par les voies suivantes,

conformément au plan joint en annexe :

o rue des Chalets,

o boulevard de l’Embouchure,

o rue Benjamin Franklin,

o allées de Barcelone,

o place Saint-Pierre,

o rue Valade,

o rue Albert Lautman,

o place du Peyrou,

o rue Cartaillhac,

o place Saint-Sernin,

o rue Jean-Baptiste Merly,

o boulevard d’Arcole.

A l’intérieur, il y aura un contrôle des piétons et véhicules, stationnement autorisés dans le pérmitré d’accès contrôle et interdiction de rassemblements et de manifestations.

Zone Rouge

Ce périmètre, défini comme « zone de sécurité rouge », est délimité par les voies suivantes, conformément au plan joint en annexe :

o boulevard Lascrosses (du croisement avec le boulevard du Maréchal Leclerc au croisement de la

rue de Toul),

o rue de Toul,

o rue du Canon d’Arcole (du n° 2 au n°32),

o esplanade Compans Caffarelli,

o jardin Compans Caffarelli.

La circulation des piétons et des véhicules est interdite dans ce périmètre, à l’exception des personnes dument accréditées, des riverains porteurs d’un justificatif de domicile ou professionnel officiel ou des personnes justifiant d’un motif impérieux.

Le stationnement y est interdit à partir du mardi 15 février 2022 à 22h00 et jusqu’au mercredi 16 février 2022 à 19h00.

Afin de faire respecter cette interdiction de stationnement, il sera procédé, à partir du mardi 15 février 2022 à 22h00, à leur enlèvement.

Mais aussi, la Préfecture annonce la fermeture des terrasses des restaurants et débits de boissons et l’interdiction des rassemblements et des manifestations.

Impact sur le parking de la Place de l’Europe

Le fonctionnement du parking Indigo Toulouse – Place de l’Europe sera impacté. Le premier niveau devra être vidé de tout véhicule au plus tard le mardi 15 février 2022 à 22h00. Aucune entrée ne sera possible le mercredi 16 février 2022 de 7h00 à 19h00. Les sorties resteront possibles, sauf entre 13h00 et 17h00 environ.

Station Métro fermée

La station de métro Compans Caffarelli sera complètement fermée la journée du mercredi 16 février 2022.

Jardin fermé

Le jardin Compans Caffarelli ainsi que le Jardin Japonais qui se trouve à l’intérieur, resteront fermés toute la journée du 16 février 2022.