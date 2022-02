TO XIII : Une première en Super League compliquée !

Partager Facebook

Dominant les débats en début de rencontre, le Toulouse Olympique s’est finalement incliné 14-42 contre Huddersfield, ce samedi (12/02) dans son stade Ernest-Wallon, lors du premier match de Super League de son histoire.

Pourtant, tout avait bien commencé pour le TO qui mène 10-0 à la 20e minute, grâce à ses deux ailiers : la recrue Matty RUSSELL, qui inscrit là le premier essai du club au plus haut niveau européen, puis Ilias BERGAL.

Las, la machine bleue et blanche connait ensuite des ratés, manquant de précision sur certaines actions. Or, à ce niveau, rien ne pardonne. Et les Giants se nourrissent des erreurs toulousaines pour remonter au score et même prendre l’avantage juste avant de regagner les vestiaires, sur la sirène.

La deuxième période est à sens unique, avec les anglais qui passent la ligne à 4 nouvelles reprises, même si ce sont le TO et Guy ARMITAGE qui ont le dernier mot.

Confrontés aux exigences de la Super League, les hommes de Sylvain HOULES savent désormais à quoi s’attendre avant de préparer leur premier déplacement Outre-Manche, pour aller défier Salford dimanche prochain (20/02). Ils seront de retour aux Sept Deniers le samedi 26 février pour recevoir Warrington (coup d’envoi à 18h, billets sur billetterie.to13.com).