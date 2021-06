Toulouse. Soirée Guinguette en juillet au Couvent des Jacobins !

Partager Facebook

Le Couvent des Jacobins, à Toulouse, propose deux soirées Apéro-Guinguette le 2 juillet et le 27 aout prochain.

Cet été le Couvent des Jacobins vous donne deux rendez-vous conviviaux et festifs : venez faire la java en musique et avec gourmandise dans le jardin du cloître. Restaurant éphémère et groupe de musique en live seront les ingrédients d’une savoureuse ambiance guinguette !

Côté musique, le 2 juillet, on aura rendez-vous avec DEEPLODOCUS puis le 27 aout avec TCHIKI SWING QUARTET.

Assis dans un cadre unique, vous allez passer une excellente soirée en dégustant une assiette de tapas avec un verre de vin ou de bière, tout en vous régalant d’une soirée concert. Le café-restaurant ORIGINES by sept sera aux commandes. Le concept de ce restaurant éphémère a été imaginé par trois passionnés de cuisine : Guillaume Momboisse (chef étoilé du restaurant Le Sept à Toulouse) et Ludovic Sonnemann et Jules Baupin (restaurant Racines Food à Toulouse)

L’entrée est libre et gratuite dans la limite de la jauge maximale. La réservation n’est pas possible en avance : https://www.jacobins.toulouse.fr/soirees-guinguette