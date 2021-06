Toulouse. Les Cinémas en Fête cette fin de semaine !

Partager Facebook

La Fête du Cinéma est de retour dans les salles obscures de Toulouse du 30 juin au 4 juillet prochain.

Quelques semaines après la réouverture des cinéma, place à la Fête. Les dernières mesures sanitaires permettent de se replonger dans les salles pour faire le plein de films. Dès ce mercredi, et jusqu’au dimanche 4 juillet, le public pourra voir l’un des très nombreux films à l’affiche pour un tarif unique de 4 euros.

Et après de longs mois de fermetures, le nombre de sorties est hallucinante. Cette fin de semaine, avec un tarif préférentiel, on pourra voir en salle entre autres Présidents, Gagarine, Fine Fleurs, Le Sens de la famille, Pierre Lapin 2, Cruella, Nomadland, 5e Set, Médecin de Nuit, Sound of Metal, La Nuée, Vaurien ou encore Conjuring 3, Nobody et tant d’autres.

A Toulouse, vous avez rendez-vous aux Gaumont Wilson et Labège, CGR Blagnac, Kinepolis Fenouillet, UGC Montaudran mais aussi l’ABC, l’American Cosmograph, Le Cratère etc..Bons films !