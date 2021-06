Vidéo. Marie-Amali présente le titre « La Plénitude »

Partager Facebook

Marie-Amali présente son premier single « La Plénitude », une oeuvre poétique et sensible.

Marie Amali, c’est un prénom à la croisée de la France et du Liban. De ce métissage émergent des espaces sonores en quête d’ailleurs. Lauréate du prix Nougaro 2019, elle nous invite dans ses textes à prendre le temps. S’y entremêlent le piano et la voix, duo solitaire qui tisse la personnalité du projet à la croisée du psychédélisme des Pink Floyd et de la poésie d’Alain Bashung.

Sa poésie, on la découvre sur la belle chanson La Plénitude !

Instagram : https://www.instagram.com/marie_amali/