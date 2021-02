Toulouse. Report du spectacle de Michael Gregorio à l’été !

Partager Facebook

Les 3 et 4 juillet 2021 Michael Gregorio présentera son cinquième spectacle sur la scène du Casino Barrière de Toulouse.

Son dernier spectacle, un best of, « J’ai 10 ans », où il fêtait une décennie de carrière sur scène, c’était terminé par un Bercy. En 2021, il est donc de retour avec un nouveau spectacle « L’Odyssée de la voix ». Tout un programme.

L’imitateur s’intéressera à cet outil, cet instrument, qu’est la voix. Michael Gregorio, à l’instar de l’Odyssée de l’espace de Kubrick, explorera tout l’univers et l’évolution de la voix. En compagnie de ses musiciens, entre coupé de sketchs, on aura droit à des grands moments musicaux allant des grandes stars françaises et internationales aux musiques de films. Et surtout, on aura droit à de belles surprises.

Rendez-vous désormais les 3 et 4 juillet 2021 au Casino Barrière de Toulouse au lieu des 27 et 28 février 2021.

Infos et réservations : https://spectacles.bleucitron.net/reserver/michael-gregorio-casinotoulouse/229