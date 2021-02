Ligue 2 : Face à Ajaccio, le Toulouse FC retrouve sa 2e place

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Lundi soir, pour le compte de la 25e journée de Ligue 2, le Toulouse FC a maitrisé sa rencontre pour s’imposer au Stadium face à Ajaccio (3-0). Avec ce résultat, le TFC retrouve la deuxième place à deux points de Troyes.

Au Stadium, Toulouse avait la pression avec le retour de Clermont à la seconde place à l’issu du weekend de championnat. Pour clôturer cette journée, il fallait donc une victoire pour rester le dauphin de Troyes. Face aux corses, les violets ont réalisé une belle performance et s’impose (3-0).

L’ouverture du score intervient à la 28e de jeu sur une superbe volée de Machado (1-0). Un but qui permet aux toulousains de rentrer vraiment dans le match et de maitriser les affaires. Malgré quelques occasions corses, il faudra attendre les dernières minutes, et un peu plus d’espace dans la défense adverse, pour que Toulouse mette un terme à la rencontre. Coup sur Coup, A. Adli (86’), et V. Bayo (90’+1) punissent l’AC Ajaccio.

Prochaine rencontre pour les toulousains, dès samedi 20 février à 19h chez les voisins de Rodez (15e).