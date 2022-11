Toulouse. Réouverture du Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Fermé depuis trois ans, le Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy accueillera de nouveau les toulousains dès ce mardi 15 novembre.

Après trois ans de travaux, le musée des arts décoratifs et des arts graphiques de la Ville de Toulouse, rebaptisé désormais « Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy », se révèle par ses nouveaux espaces et son parcours de visite entièrement revisité. Nouveau nom, nouveau lieu… on lève le voile sur ce musée de France d’abord privé, devenu municipal en 1949 par legs de l’amateur d’art Paul Dupuy et qui occupe une place singulière dans le paysage des établissements culturels de Toulouse.

Niché dans un ancien hôtel particulier du quartier historique des Carmes, le Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy rassemble des collections éclectiques ou décalées, enrichies pour sa réouverture d’œuvres encore jamais dévoilées jusqu’à ce jour. La scénographie revisitée, reflétant la préciosité et la diversité des collections, inclut des dispositifs innovants comme des animations vidéo et en 3D ou des installations tactiles faciles d’usage pour tous les publics.

Après Saint-Sernin et la chapelle Saint-Joseph de la Grave, Toulouse, labellisée « Ville d’Art et d’Histoire », poursuit sa démarche de valorisation du patrimoine, de sa transmission à toutes les générations et de diffusion de la culture. Le Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, précieux garde-temps aux 150 000 œuvres, en est une nouvelle illustration.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy

13 rue de la Pleau

31000 Toulouse