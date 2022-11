Dans les Gaumont et Pathé de Toulouse, c’est le retour de la journée des Enfants

Partager Facebook

Le dimanche 4 décembre prochain, les cinémas Pathé Toulouse Wilson et Gaumont Labège proposent une grande journée des Enfants avec trois films dont deux avant-premières.

En décembre, La Grande Journée des Enfants revient dans les cinémas Pathé. Au programme, deux avant-premières exceptionnelles, Le Chat Potté 2 : La dernière quête et Pattie et la colère de Poséidon. Les spectateurs pourront aussi assister à la projection d’un film mythique sur grand écran, E.T. L’Extra-terrestre. Ce chef-d’œuvre de Steven Spielberg qui a séduit toute une génération sera précédé d’une présentation filmée de Philippe Rouyer. Rendez-vous le 4 décembre 2022 pour une journée d’avant-premières, de cinéma, de bonus et de cadeaux qui ravira petits et grands.

Informations et réservations : www.pathe.fr