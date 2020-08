Toulouse. Réouverture de la piscine Nakache, lundi 3 août à 10h

Partager Facebook

Temporairement fermée pour raison sanitaire, la piscine Nakache rouvre lundi 3 août, à 10h.

Samedi 1er août, un cas de coronavirus a été diagnostiqué parmi les maîtres-nageurs de la piscine Nakache. Informée de cette situation, et malgré l’absence de l’agent depuis plusieurs jours, la mairie a décidé la fermeture provisoire de la piscine, par précaution.

L’ensemble des cas contacts a d’ores et déjà été identifié par l’ARS. Toutes les précautions d’information et de suivi ont été prises et les tests sont en cours.

Dans l’intervalle et après s’être assurée de la désinfection du site, conformément au protocole sanitaire de l’ARS, la mairie procède au redéploiement des effectifs des maîtres-nageurs, de manière à permettre une réouverture au plus tôt et en toute sécurité, du plus grand bassin toulousain.