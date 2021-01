Toulouse. Réouverture de la Médiathèque José Cabanis

Partager Facebook

A compter de mardi 12 janvier, la Médiathèque José Cabanis de Toulouse rouvre ses portes au public.

En cette période difficile, la Médiathèque de Toulouse avait mis en place un bibliodrive. Dès mardi, c ‘est le site toulousain qui rouvre ses portes pour notre plus grand plaisir. Une bonne nouvelle.

Par contre, des mesures sont adaptées à la situation. Ainsi, l’emprunt et le retour de documents se feront dans les conditions normales. En revanche, il sera demandé aux lecteurs de ne pas stationner dans la Médiathèque. Les places assises seront condamnées. Un accès limité aux ordinateurs (45 min.) sera possible. Le service de Bibliodrive ne sera plus proposé mais les réservations déjà effectuées pourront être récupérées.

D’autres bibliothèques sont ouvertes et la bibliothèque nomade a repris ses tournées depuis le 4 janvier dernier.

Plus d’infos et horaires : https://www.bibliotheque.toulouse.fr/actualites/vers-une-reouverture-des-bibliotheques/