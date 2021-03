Toulouse : Quatre nouveaux noms pour Rio Loco 2021

Partager Facebook

Le festival Rio Loco annonce quatre nouveaux noms pour son édition 2021 du 13 au 20 juin à Toulouse. Dobet Gnahoré, Jawhar, Gaël Faye et kolinga rejoignent le line up.

C’est dans un contexte singulier, toujours marqué par une crise sanitaire rebattant les cartes de la temporalité que le festival Rio Loco de Toulouse a enclenché, le 5 mars dernier, le dévoilement de ses premiers noms d’artistes et de son identité visuelle. Tout en intégrant le caractère inédit de son format et de sa durée, l’organisation chemine au rythme des nouvelles règles de sécurité pour faire exister cette 26ème édition sur le thème Afrika.

Le festival dévoile donc 4 nouveaux artistes qui composeront la programmation Rio Loco Afrika. Se retrouveront ainsi à la Prairie des Filtres, en bord de Garonne, la performeuse hors pair, récompensée par un Grammy Award, la charismatique et puissante, DOBET GNAHORÉ; le songwriter impressionniste, mêlant avec raffinement châabi et folk-pop, JAWHAR ; l’auteur consacré de « Petit pays », compositeur-interprète de rap et qui sera de retour sur scène pour présenter son nouvel opus, GAËL FAYE ; et enfin KOLINGA SEXTET, groupe invité en janvier 2021 à Toulouse dans le cadre du programme Valise Rio Loco, qui nous invitera à un voyage singulier entre transe enivrante et groove généreux. C’est avec Kongo, hymne à la liberté, que la chanteuse Rébecca M’Boungou mêlait sa voix à celle de Gaël Faye sur la scène de l’Olympia.

Festival Rio Loco à Toulouse du 13 au 20 juin 2021

Infos et réservations : www.rio-loco.org