Rendez-vous avec le Piano Day depuis les Musicophages de Toulouse

Le 29 mars, à l’occasion du Piano Day, Les Musicophages organisent un concert gratuit retransmis en direct de 19h30 à 21h.

Le 29 mars ou le 88ème jour de l’année, c’est le Piano Day ! 88… comme le nombre de notes sur un piano. L’instigateur de cet événement international n’est autre que Nils Frahm, pianiste, compositeur et producteur berlinois de renom.

Le Piano Day, c’est l’occasion de retrouver deux artistes talentueux que Les Musicophages ont eu le plaisir d’accompagner, ayant aujourd’hui fait carrière à l’international. Lorenzo Naccarato, inspiré à la fois du jazz actuel et des musiques répétitives, proposera, l’espace d’un concert, son travail de passerelle entre l’impressionnisme et le minimalisme. Il jouera pour l’occasion sur un piano « préparé ». Iscle Datzira virtuose pianiste, clarinettiste et saxophoniste interprètera spécialement pour cet évènement une improvisation inédite au piano, looper et saxophone !

Pour suivre l’événement : https://www.facebook.com/events/432979937809540/