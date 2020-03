Toulouse. Quand l’hôtel Pullman Centre envoie un message par les fenêtres !

Partager Facebook

En allumant les lumières de ses chambres, l’Hôtel Pullman Toulouse dessine deux coeurs lumineux pleins d’espoir.

En cette période de confinement, de crise liée au Coronavirus, où le personnel soignant est en première ligne avec les moyens qu’on connait, les Hotels Pullman ont décidé d’envoyer un message par la Fenêtre. Comme ici dans celui de Toulouse Centre.

L’hôtel Pullman de Toulouse a allumé les lumières de ses chambres, vides, pour former deux coeurs lumineux. Sur Facebook, il s’explique : « Nos hôtels se sont unis à l’échelle mondiale pour partager un message de compassion à nos talents et nos clients. Chaque soir, nos hôtels du monde entier illumineront leurs façades d’un cœur, aux côtés des communautés locales, comme un phare d’espoir regardant vers l’avenir. Le Pullman Toulouse Centre est fier de partager son cœur. Accor souhaite que vous restiez en sécurité, et attentionné en ces temps difficiles ! »

Un joli message qu’on vous permet de découvrir ici !