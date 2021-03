Toulouse : Projection en ligne L’Aéropostale, mythe et réalité

Fermé en raison des conditions sanitaires, l’Envol des Pionniers de Toulouse propose quand même des rendez-vous avec le 11 avril prochain la projection en ligne du documentaire « L’Aéropostale, mythe et réalité ».

Sur la base d’archives amateurs ou professionnelles, d’extraits de films de fiction, ce documentaire retrace l’épopée extraordinaire de la liaison postale entre Toulouse et Santiago du Chili. Du premier vol, réalisé le 25 décembre 1918, jusqu’à la constitution d’Air France en 1933, ce film a pour principale ambition de mettre en relief les deux principaux promoteurs de la Ligne : le célèbre Pierre-Georges Latécoère et le méconnu Marcel Bouilloux-Lafont. Sans oublier Didier Daurat, Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermoz, Henri Guillaumet et tous les autres, pilotes, mécaniciens, chefs d’escale, connus ou anonymes, qui ont tous permis à L’Aéropostale de marquer l’histoire.

La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur du film Thierry COLOMBIÉ.

Informations pratiques

Dimanche 11 avril à 15h – En ligne

Cliquez ICI pour s’inscrire !