Toulouse : Projection en ligne du doc « Dessine-moi un Saint Ex » !

L’Envol des Pionniers invite le public à une projection en ligne du documentaire « Dessine-moi un Saint Ex » ce dimanche 14 février autour du célèbre écrivain et aviateur.

Le dimanche 14 février 2021 à 15h00, L’Envol des Pionniers et l’Amicale Envol des Pionniers proposent aux amoureux de la culture une parenthèse poétique avec la projection en ligne du documentaire « Dessine-moi un Saint Ex ». Première séance du cycle de projection Ciné Avia, ce documentaire réalisé par Andrès Jarach sera suivi d’un échange avec Fabrice Cruz, chef d’escale de L’Envol des Pionniers et Gérard Hardy, Président de l’Amicale Envol des Pionniers et spécialiste de l’histoire de l’Aéropostale. Ensemble, ils reviendront sur le parcours de vie incroyable d’Antoine de Saint Exupéry et sur son implication dans l’industrie du transport du courrier par les airs à Toulouse.

Cette projection s’inscrit dans le cadre du cycle Ciné Avia, organisé par L’Envol des Pionniers en partenariat avec l’Amicale Envol des Pionniers, qui propose au public de découvrir la grande aventure du transport aérien, les exploits des héros de l’air, leurs drames et romances avec la projection de grands classiques, chefs d’œuvre et documentaires. La séance suivante aura lieu le dimanche 7 mars à 15h à l’occasion du weekend « Femmes et aviation ».

Evenement en ligne dimanche 14 février à 15h. Réservations en ligne et gratuite : https://www.eventbrite.fr/e/billets-projection-en-ligne-du-documentaire-dessine-moi-un-saint-ex-139360273329

Synopsis : Le 31 juillet 1944, l’avion de Saint-Exupéry disparaît… Est-ce à ce moment-là qu’est né le mythe ? Panne ? Erreur de pilotage ? Abattu par l’ennemi ? Suicide ? Le mystère de sa disparition clôt une vie devenue légende. Le film revient, le temps d’un vol, sur les différents moments de sa vie, ses succès et « demi-succès » qui ont contribué de son vivant à donner forme au mythe.