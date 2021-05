Toulouse. Ouverture exceptionnelle en soirée du Centre de Vaccination

Partager Facebook

Le préfet de Haute-Garonne annonce l’ouverture exceptionnelle en soirée du centre de Vaccination du Parc des Exposition de Toulouse, Hall 8, le vendredi 7 et le samedi 8 mai 2021.

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute Garonne, en accord avec l’ensemble des partenaires, la mairie de Toulouse, l’ARS, le CHU et le SDIS a décidé d’étendre, à titre exceptionnel, les horaires d’ouverture du Hall 8, le vendredi 7 et le samedi 8 mai 2021, de 19h00 jusqu’à 23h00 :

> de 9h00 à 19h00 : vaccin Pfizer (vaccin à ARN messager),

> de 19h00 à 23h00 : vaccin Moderna (vaccin à ARN messager).

La prise de rendez-vous pour les créneaux des 7 et 8 mai de 19h00 à 23h00 sera possible dès jeudi 6 mai et doit s’effectuer prioritairement sur le site keldoc.com ou par téléphone au 0 800 54 19 19 – numéro vert). .Pour rappel, l’accès aux centres de vaccination est conditionné à la prise de rendez- vous préalable.