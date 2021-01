Toulouse, on fait quoi ce weekend ?

Nouveau weekend sous couvre-feu à Toulouse en cette période de crise sanitaire. Toulouseblog a sélectionné pour vous quelques idées d’activités à faire du 22 au 24 janvier 2021 !

Regarder les clubs toulousains depuis son canapé

Weekend oblige, les clubs toulousains retrouvent les terrains dans leurs championnats respectifs. Mais qui voir et sur quelle plateforme? Toulouse Blog fait le point:

> Agen – Stade Toulousain, comptant pour un match avancé de Top 14, est à voir samedi à 15h sur Canal + Rugby

> Le derby Occitan entre le Toulouse Basket Club et Tarbes-Lourdes ce vendredi soir à 20:00 en Facebook Live.

> Samedi 23 Janvier à 20h sur Youtube, match au sommet entre le Toulouse Métropole Basket et Aulnoye-Aymeries.

> En volley, rencontre entre Nantes et les Spacer’s Toulouse samedi 23 janvier à 18h en direct sur LNV TV ! https://www.lnvtv.com/MainStreaming.aspx

> Sochaux – TFC, en direct sur BeIn Sports lundi 25 janvier à 20h45

Les podcasts du Quai des Savoirs

Depuis le mois de mars 2019, le Quai des Savoirs de Toulouse nous propose une série de podcasts à écouter et réécouter. En ce mois de janvier, « A la poursuite de l’esprit critique ».

> https://www.toulouseblog.fr/les-podcasts-du-quai-des-savoirs-toulouse/

Exposition Batman à la Médiathèque de Toulouse

Avec l’exposition « Batman, la construction d’un Mythe », la Médiathèque José Cabanis de Toulouse tente de comprendre pourquoi l’homme Chauve souris est et restera toujours Batman.

> https://www.toulouseblog.fr/exposition-batman-a-toulouse-jusquen-fevrier/

Salon Studyrama en ligne pour les étudiants

Toulouse accueille 2 salons d’orientation Studyrama, le 23 janvier sur studyrama.com.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-deux-salons-studyrama-ce-samedi/

Vente de plantes à l’Espace Saint Georges

Du 21 au 23 janvier, le Gout des Plantes s’installe à l’Espace Saint Georges. Faites le plein de nature avec ce grand marché végétal pendant trois jours.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-marche-vegetal-a-lespace-saint-georges/

C’est les soldes, même dimanche à Toulouse !

Les Soldes d’Hiver ont lieu cette année du 20 janvier au 16 février partout en France dont Toulouse dans un contexte sanitaire particulier avec un couvre feu à 18h. A noter que les magasins sont ouverts les dimanches de janvier.

Friperie éphémère avec Vintage Kilo Market

Samedi et dimanche, le Vintage Kilo Market prend place à Toulouse après le succès du mois de juin. L’occasion de trouver des vêtements de second main à 28 € le kilo.

> https://www.facebook.com/events/708145093409658/

Exposition BD à la Gare Matabiau

A Toulouse, les visiteurs et voyageurs pourront découvrir « Gousse et Gigot »,le tome 4 des Contes de Marylène d’Anne Simon publiée aux éditions toulousaines Misma et nommée dans la sélection officielle du Festival International de la BD 2021.

> https://www.toulouseblog.fr/bd-le-festival-dangouleme-sexpose-a-la-gare-de-toulouse/