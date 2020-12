BD : Le Festival d’Angouleme s’expose à la Gare de Toulouse

Partager Facebook

De fin-décembre 2020 à mi-février 2021, la 48e édition du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême s’exposera en grand format dans plus de 40 gares partout en France, notamment à Toulouse.

A Toulouse, les visiteurs et voyageurs pourront découvrir « Gousse et Gigot »,le tome 4 des Contes de Marylène d’Anne Simon publiée aux éditions toulousaines Misma et nommée dans la sélection officielle du Festival International de la BD 2021.

Pendant 2 mois, de Marseille à Lille, de Nantes à Grenoble, de Strasbourg à Bordeaux, Avignon, Rennes ou Toulouse, en passant par l’ensemble des gares parisiennes, le 9e art sera partout… et pour tous.

« À l’origine de cette démarche, il y a d’un côté le Festival International de la Bande Dessinée, label prescripteur et internationalement reconnu qui, depuis près de 50 ans, déniche, célèbre, accompagne le meilleur de la production de bande dessinée. De l’autre, il y a les gares, ces espaces publics, ces biens communs au cœur des villes qui, depuis plusieurs années déjà, participent à la vitalité de la culture à travers des expositions éclectiques et audacieuses, populaires et exigeantes » explique le Communiqué de Presse.

Plus d’infos : https://www.bdangouleme.com/

A propos de Gousse et Gigot

Ce quatrième tome des Contes du Marylène, initiés en 2012 avec La Geste d’Aglaé, retrace la fabuleuse histoire du pays Marylène, un univers fantaisiste gouverné par un humour noir, politico-absurde et délicieusement décalé. Gousse et Gigot, les deux sœurs inséparables, forment le tandem fétiche de cette épopée grinçante, miroir burlesque d’une condition féminine tragique.