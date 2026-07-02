Casting Humour Toulouse : Le Printemps du Rire lance ses concours !

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Le Printemps du Rire part en quête des nouveaux talents de l’humour : Candidatures ouvertes !

Vous avez le sens de la punchline, une pièce de théâtre désopilante en préparation ou l’ambition de faire rire des milliers de personnes ? Préparez-vous, car l’institution toulousaine de l’humour fait son grand appel à projets ! Le festival Le Printemps du Rire annonce l’ouverture officielle des candidatures pour ses deux concours emblématiques : le Trophée de la Création pour les troupes locales et le Tremplin du Printemps pour les futurs grands noms du stand-up. Toulouseblog.fr vous détaille comment tenter votre chance avant la 33ème édition.

Le Trophée de la Création : Coup de projecteur sur le théâtre amateur d’Occitanie

Le théâtre de boulevard, la comédie de mœurs ou le burlesque font partie de l’ADN de notre région. Pour célébrer cette richesse, le Printemps du Rire, en partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne et La Dépêche du Midi, relance le Trophée de la Création.

Ce concours de théâtre amateur humoristique est exclusivement réservé aux compagnies de la région Occitanie. C’est une occasion en or de confronter votre travail à un public de passionnés et à des professionnels du secteur.

Date limite de participation : Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 26 septembre 2026. Ne tardez pas à peaufiner vos dossiers d’inscription !

Le Tremplin du Printemps : Le grand saut vers le Zénith de Toulouse

Pour les humoristes en solo (stand-up, personnages, seul-en-scène), le Tremplin du Printemps est une véritable rampe de lancement à rayonnement national. Plus qu’un simple concours, c’est un programme complet d’aide à la professionnalisation pour booster une carrière dans l’humour.

La récompense ultime donne le vertige : le ou la grand(e) gagnant(e) se verra offrir une programmation au Zénith de Toulouse lors de la Nuit du Printemps 2028 !

À la clef pour les talents sélectionnés :

Une tournée de rodage pendant la durée du festival.

Une masterclass exclusive pour perfectionner son art.

Des captations promotionnelles professionnelles (un atout indispensable aujourd’hui).

Un prix spécial de 500€ décerné par Actiman pour son « coup de cœur » lors du Gala d’Ouverture.

Les conditions pour postuler au Tremplin

Le processus de sélection est exigeant mais ouvert à tous les talents émergents respectant ces critères :

Proposer un spectacle francophone.

Être l’auteur ou le co-auteur de ses propres textes.

Posséder au minimum 20 minutes de spectacle déjà écrites et rodées.

Être totalement indépendant (ne pas être encore engagé(e) auprès d’un(e) producteur/ice).

Garantir sa disponibilité pour la grande finale à Paris (courant novembre) ainsi que pour les 10 premiers jours du festival.

Comment envoyer sa candidature ?

Les inscriptions pour le Tremplin ouvriront officiellement du 15 août au 15 septembre 2026. Pour valider votre dossier, il vous faudra fournir :

Un lien YouTube présentant 5 minutes de votre spectacle (le format « non répertorié » est accepté). Une présentation de votre parcours dans le format de votre choix : soyez créatifs, que ce soit via un texte bien senti ou une vidéo de présentation originale !

Un été sous le signe du rire

En attendant la rentrée et la clôture des candidatures, l’équipe du Printemps du Rire ne laisse pas son public sans sa dose de bonne humeur. Le festival propose actuellement sur ses réseaux sociaux un bêtisier exclusif pour patienter jusqu’à la 33ème édition.

Que vous soyez dans le public ou bientôt sur les planches, préparez-vous : l’humour en Occitanie a de beaux jours devant lui. À vos stylos, vos caméras, et surtout… à vos blagues !

Informations pratiques Le Printemps du Rire 47 rue de la Colombette, 31000, TOULOUSE.

Retrouvez les dossiers d’inscription complets et le bêtisier de l’été sur les réseaux sociaux et le site officiel du festival.