Le Festival Cinélatino en salle et en ligne !

Le festival Cinélatino se dédouble pour faire vivre les films d’Amérique Latine en mars prochain. Une version en ligne de la programmation sera proposée en attendant que les salles ouvrent à Toulouse !

La période pèse sur le monde culturel. Les salles de cinéma sont vides et surtout fermées. Les festivals doivent s’adapter pour leur propre intérêt et celui du public. A l’instar du Festival de Gerardmer proposant ses films en ligne. Cinélatino, à Toulouse, propose une belle idée.

Contraint d’innover cette année pour survivre et en même temps aider les salles, le festival toulousain se dédouble. Toute la programmation de la 33e édition sera visible en mars, en salles si elles sont ouvertes, mais également en ligne. Les 110 films et les compétitions seront vus par les professionnels et les publics.

Et comme un festival est aussi une fête, le festival a prévu un grand week-end début juin pour montrer les hommages à la documentariste brésilienne Maria Augusta Ramos et au grand acteur chilien Alfredo Castro, mais aussi reprendre les films primés, cette fois avec tambours et trompettes, c’est à dire apéro concerts et fiestas.

Les dates à retenir :

19/28 mars en salles et en ligne.

9/13 juin en salles, avant et après les apéros concerts.

Plus d’infos : www.cinelatino.fr