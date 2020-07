Le Festival Convivencia débute cette semaine !

Partager Facebook

Du 19 juillet au 1er août, le Festival Convivencia célèbre une 24e édition assez inédite, en raison du COVID 19, sur les berges du Canal du Midi.

La péniche Tourmente habituellement transformée en scène de concerts, accueille cet été dans sa cale, un studio radiophonique. Le voyage est à suivre sur les ondes hertziennes au rythme de 8 escales en Occitanie.

A la navigation sur le canal du Midi, s’ajoutent des concerts live de musiques du monde, organisés dans un cadre intime, parfois même tenu secret…

Au fil du parcours, des créations originales d’art contemporain sont installées en extérieur et produites par les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, en partenariat avec le Frac Occitanie Montpellier. L’une d’elles est embarquée à bord de la péniche du festival et visible de tous en navigation et à quai.

Et que dire du beau programme musical avec La Caravane Tropicante, Moonlight Benjamin, Lucia De Carvalho, Cuarteto Tafi entre autres. Première étape à Grisolles avant de finir au Somail.

Programmation des escales :

19.07 GRISOLLES (82) : Lucia De Carvalho

21.07 TOULOUSE (31) : Moh! Kouyaté

23.07 RAMONVILLE (31) : La Caravane Tropicante

25.07 AYGUESVIVES (31) : ¿WHO’S THE CUBAN?

27.07 GARDOUCH (31) : Moonlight Benjamin

30.07 HOMPS (11) : Djazia Satour

31.07 LA REDORTE (11) :Cuarteto Tafi

01.08 LE SOMAIL ( 11) : Qalam & Adil Smaali

Plus d’infos : https://convivencia.eu/ et https://www.facebook.com/ConvivenciaFestival/