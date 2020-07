Projection de  » First Man » à la Cité de l’Espace Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Nocturne exceptionnelle ce mardi 21 juillet avec la projection en plein air du très beau film » First Man » de Damien Chazelle ( Lala Land) avec Ryan Gosling.

Le 21 juillet 1969, dans le cadre de la mission Apollo 11, Neil Armstrong est le premier homme à poser le pied sur la Lune. Il prononça alors cette phrase devenue si célèbre par la suite « That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind » (en français : « C’est un petit pas pour [un] homme, [mais] un bond de géant pour l’humanité »).

Après avoir fêté en 2019 les 50 ans de cet événement marquant de l’aventure spatiale avec l’Apollo Day, la Cité de l’espace vous propose de revivre encore l’histoire de Neil Armstrong, en plein air, avec la projection de « First man, le premier homme sur la Lune » de Damien Chazelle. Ce biopic historique salué par la critique raconte l’aventure de Neil Armstrong, incarné à l’écran par Ryan Gosling, et de son équipage, lors de la mission spatiale Apollo 11.

Le film est présenté en français sous titré français, la cité propose des foodtrucks sur place et les règles sanitaires seront respectées.

Rendez-vous dès 19h à la cité de l’espace Toulouse pour un début du film à 22h.