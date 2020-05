Toulouse : Metro, Tram et Bus jusqu’à minuit et demi à partir du 2 juin

Le Réseau Tisseo retrouvera la normale à partir du 2 juin. Les Metro, bus et Tram fonctionneront de nouveau jusqu’à minuit et demi contre 22h actuellement.

Evolution de l'offre au 2 juin https://t.co/6oO8Y9pBK2 — Tisséo Voyageurs (@infoTisseo) May 28, 2020

Dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19, Tisséo adapte ses services à partir du 2 juin. Les derniers départs journaliers pour l’ensemble des lignes de métro, tram, bus et TAD de Toulouse sont au plus tard à 00h30.

> Métro : les lignes A et B fonctionnent avec une fréquence de 2 minutes 30 pour la ligne A (rames de 52 mètres) et de 2 minutes pour la ligne B.

> Tram : Les lignes T1 et T2 fonctionnent avec une fréquence de 7 minutes 30 entre Palais de Justice et Ancely, et de 15 minutes entre Ancely et Aéroport ou Aéroconstellation.

Dernier départ de Palais de Justice (T1) : 24h40

Dernier départ d’Aéroconstellation (T1) : 23h14

Dernier départ de Palais de Justice (T2) : 23h30

Dernier départ d’Aéroport (T2) : 23h58

>Bus : Voir le détail de l’offre Bus

> Agences Tisséo :

Les agences Tisséo Jean Jaurès et Arènes sont ouvertes du lundi au samedi.

L’agence Marengo-SNCF est ouverte uniquement du lundi au vendredi.

Les agences Aéroport, Balma Gramont, Basso Cambo et Borderouge sont provisoirement fermées.

Pour la sécurité de tous, Tisséo vous rappelle l’importance de respecter les gestes barrières, l’obligation du port du masque et l’utilisation limitée d’un siège sur deux lors de vos déplacements en transport en commun.