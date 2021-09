Toulouse. L’univers de Tintin aux enchères vendredi !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

C’est la collection d’un passionné de Hergé et de Tintin, d’origine belge et vivant dans les Pyrénées, qui sera dispersée chez IVOIRE TOULOUSE/PRIMARDECO le 24 septembre. On peut visiter la collection ce jeudi de 14h à 18h.

Le collectionneur avait mis plus de 30 ans pour réunir le plus grand nombre de pièces possibles illustrant l’univers du créateur de Tintin : pixis et objets dérivés, diorama, jeux, voitures, poupées, pubs, disques, vaisselle, figurines, boîtes en métal, agendas, cartes de vœux, cartes téléphoniques, calendriers, et bien sûr albums, revues et ouvrages sur Tintin.

On y trouvera même des rouleaux de papier peint à l’état neuf de quoi tapisser une pièce entière !! En écho au slogan bien connu du journal Tintin depuis 1947 « Tintin, le journal des jeunes de 7 à 77 ans », la vente proposera une grande diversité de pièces de 10 à 4000€ !

Une rare édition du Lotus Bleu

L’une des pièces les plus rares de la collection est sans doute l’un des albums édités avant la seconde guerre mondiale en Noir et Blanc, une édition originale de 1936 du Lotus Bleu estimée 3000/4000€. En effet le premier album en couleurs du Lotus Bleu apparaitra seulement en 1946.

Autre curiosité, les cartes de vœux de toutes les années, dont la plupart sont signées par Hergé,

comme celle pour l’expédition Antarctique de 1957-1958 estimée 600/700€.

La collection comprend de rares éditions du Petit Vingtième, un journal dans lequel écrivait Hergé dans les années 30 puis tous les périodiques du Journal Tintin depuis la première année de sa parution en 1946 jusqu’à la dernière en juin 1988.

On trouvera aussi l’acte de vente du Château de Moulinsart du 26 et 27 septembre 1985, numéroté 114 sur une édition de 1000 qui étaient destinés aux notaires (estimation 200/250€).

Parmi les statuettes à l’effigie de Tintin et Milou, il faut signaler celle réalisée en 1949 par les

Et tellement d’autres lots seront enchères vendredi 24 septembre 2021 à 14h. Expositions publiques jeudi 23 septembre de 14h à 18h et le matin de la vente.

Infos:

PRIMARDECO

14 rue du Rempart Saint-Etienne

31000 TOULOUSE