Octobre Rose : Une course contre le cancer à Toulouse !

Le dimanche 3 octobre prochain, La Ligue contre le cancer 31 organise une course aux Argoulets à Toulouse.

La course “Je Me Ligue contre le cancer !” 2021 se rapproche. La 7e édition de cet évenement, figurant pour Octobre Rose, accueillera de nombreux coureurs et marcheurs aux Argoulets le 3 octobre prochain. Plusieurs courses figurent au programme comme le 5 et le 10 km, une rondo moto, une course enfant et une marche dans l’après midi.

Le prix des inscriptions sera reversé à la Ligue contre le cancer 31 qui finance la recherche, et qui œuvre pour prévenir les risques et accompagne les personnes malades et leurs proches en Haute-Garonne.

Inscriptions sur : https://jemeliguecontrelecancer31.net/