Toulouse. L’Euro à la Friche Gourmande !

La Friche Gourmande, qui vient d’ouvrir ses portes à Montaudran, se met à l’heure de l’EURO.

Chaque soir de match, La Friche Gourmande accueille tous les fans de foot et leur propose de visionner les performances de leurs équipes préférées sur écran géant, en terrasse, avec de quoi se régaler.

La Friche Gourmande « toulousaine » a ouvert le mercredi 9 juin dans un entrepôt industriel de 1200m2 situé à Montaudran. Racheté par les deux jeunes entrepreneurs, l’espace actuellement en travaux accueillera 4 stands de street-food bien connus des toulousains (Les délicieux burgers des Mecs au Camion, les maxi pizzas de Pizza Lopez, les incroyables sandwichs du Bagel Français et la cuisine fusion de Panache) – Philippe et Guillaume ont en effet à cœur de faire travailler les entreprises locales et valoriser leur savoir- faire.

Il propose deux bars, une grande terrasse de 750 m2, un espace couvert de 450 m2 et plusieurs espaces dédiés aux animations : baby-foot, pétanque, ping-pong, fléchettes, molky… Côté événements : concerts, DJ sets, vides dressing, ventes de plantes, comedy club… sont également au programme.La Friche Gourmande est pensée comme un concept évolutif qui changera de visage au gré des saisons…

La Friche Gourmande – 10 Impasse Didier Daurat,

31 400 Toulouse

Ouverture du mardi au jeudi de 17h à 1h

Le vendredi et le samedi de 17h à 2h

Le dimanche de 17h à 23h

Facebook : https://www.facebook.com/lafrichegourmande/

La nouveauté : les réservations sont désormais possibles à partir de 6 personnes, via le mail [email protected] ou sur le compte [email protected]