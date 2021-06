Concerts, Rio Loco, Shakespeare…Que faire à Toulouse cette semaine ?

Partager Facebook

Toulouseblog a sélectionné les événements de la semaine dans la ville rose et il est beaucoup question de Rio Loco 2021 !

Rio Loco 2021 toute la semaine

Premier festival à se tenir après le confinement, le Festival Rio Loco revient pour 8 jours du 13 au 20 juin 2021 avec une belle programmation et de nombreuses restrictions. Amadou & Mariam, Gael Faye, Ayo, Fatoumata Diawara ou encore un hommage à Rachid Taha…l’Afrique revêt ses plus belles tenues en juin !

> https://www.toulouseblog.fr/top-depart-pour-le-festival-rio-loco-2021-a-toulouse/

Claire Gimatt en concert à Toulouse

Claire Gimatt, artiste toulousaine de Chanson Française, a sorti son album « Sorcières » le 16 avril dernier et sera en concert cette semaine dans la ville rose :

Le 15 juin à 21h au Bijou (version solo)

Le 18 juin à 18h au Centre Culturel Bonnefoy

L’Afrique à l’honneur de la Cinémathèque de Toulouse

Prévue au printemps 2020 et reportée à plusieurs reprises, “Africa” aura droit à son cycle à la Cinémathèque de Toulouse du 17 au 30 juin 2021. Un complément cinématographique à Rio Loco 2021 notamment !

> https://www.toulouseblog.fr/lafrique-a-lhonneur-de-la-cinematheque-de-toulouse/

La Pause Musicale le 17 juin

Les concerts gratuits de la Pause Musicale se savourent sur le pouce tous les jeudis à 12h30. En juin, Rio Loco à l’honneur de la salle du Sénechal:

Au programme:

Jeudi 17 juin : Sahra Hakgan (Clin d’oeil à Rio Loco).

Vendredi 18 juin : Kolinga, Afro-pop (Clin d’oeil à Rio Loco).

Samedi 19 juin : Kenkéliba, Afro-fusion (Clin d’oeil à Rio Loco).

Midis- Chill au Couvent des Jacobins

Chaque mercredi de juin, le Couvent des Jacobins propose un moment de détente en musique de 12h à 14h.

> https://www.toulouseblog.fr/passez-vos-midis-au-couvent-des-jacobins-en-musique/

Shakespeare au ThéâtredelaCité

Du 16 au 18 juin, le ThéâtredelaCité propose de découvrir « Beaucoup de bruits pour rien » de William Shakespeare.

Nouvelle semaine au Petit Bikini

Le Petit Bikini continue sa programmation estivale avec Yellostraps mercredi dans le cadre d’un live des curiosités. Puis des lives tous les soirs !



COMMON GROUND à Altigone

Découvrez Common Ground lors d’un nouveau Facebook Live vendredi 18 juin à 14h30 ! Common Ground c’est 5 musiciens dont l’énergie et le groove mettent tout le monde d’accord. De la Néo Soul au Hip Hop en passant par la Trap, le collectif explore les genres aux côtés de chanteurs/chanteuses et rappeurs/rappeuses de la Ville Rose et d’ailleurs. Lors du Facebook Live, Common Ground réalisera des featurings avec Oggy Nilz, Talin et DAN. Ce concert sera retransmis en direct live sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/altigone

Musée Saint-Raymond : des nouveautés et de l’archéologie

Le musée d’archéologie de Toulouse a rouvert ses portes avec des nouveautés dans son parcours permanent : le deuxième étage intègre aujourd’hui une section consacrée à la Toulouse des rois wisigoths et le sous-sol accueille YODO, un funeral planner conçu dans le cadre de l’événement Muséomix.

Les 18, 19 et 20 juin, le public pourra y fêter les Journées européennes de l’archéologie, ateliers et animations seront proposés dans la cour et au rez-de-chaussée du musée avec de nombreux partenaires. A l’occasion de ce rendez-vous avec ceux qui font l’archéologie, un éditathon destiné à enrichir Wikipédia sera organisé à la bibliothèque du musée. On s’inscrit vite pour y participer. L’entrée du musée sera gratuite pendant ces trois jours.

Un tour dans les restos et guinguettes éphémères !

Où buller ? Partager un moment entre amis ou en famille ? La période estivale offre l’opportunité aux toulousains de découvrir de nombreux lieux, souvent éphémères, pour passer une soirée, un midi ou même la journée. Et pour faire plaisir aux clients, les professionnels de la restauration font preuve d’imagination.

Toulouse Blog a donc sélectionné Restaurants, bars, guinguettes pour passer l’été : https://www.toulouseblog.fr/bars-restaurants-guinguettes-la-selection-2021-des-lieux-pour-passer-lete-a-toulouse/