Toulouse : Les transports publics Tisseo gratuits

Tisseo a annoncé la gratuité des transports en commun public dès ce vendredi 20 mars mais aussi de nouvelles mesures.

Par décision commune de Tisséo et des présidents du Sicoval, Muretain Agglo et SITPRT, les transports publics de Tisséo restent en fonctionnement et seront gratuits à compter de ce vendredi 20 mars, pour faciliter les déplacements des personnels contraints de poursuivre leur activité professionnelle, indispensable à la vie collectivité, sur tout le territoire couvert par Tisséo.

Dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19 et suite aux décisions gouvernementales, à compter du vendredi 20 mars 2020, Tisséo adapte ses services en réduisant la circulation de ses lignes (horaires type été).

Les derniers départs journaliers pour l’ensemble des lignes de métro, tram, bus et TAD sont au plus tard à 22h00.

Les lignes de métro A et B fonctionnent avec une fréquence de 5 minutes.

Les lignes tram T1 et T2 fonctionnent avec une fréquence de 7min30 entre Palais de Justice et Ancely, et de 15 min entre Ancely et Aéroport ou Aéroconstellation.

Dernier départ de Palais de Justice : 22h00

Dernier départ d’Aéroconstellation : 21h00

Dernier départ d’Aéroport : 21h18

Lignes suspendues : les lignes 17, 30, 71, 306, les scolaires ainsi que les navettes Aéroport / Centre-Ville / Stadium / Ernest Wallon / Zénith / Cimetières / Noctambus sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

TAD : la réservation par téléphone n’est disponible qu’entre 7h00 et 17h00, si nécessaire nous vous invitons à réserver par internet : www.tisseo.fr

Enfin, les agences Tisseo sont également fermées.