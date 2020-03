L’Opéra de Paris met en ligne ses spectacles ( #RestezChezVous)

Partager Facebook

Pour vivre un peu mieux ce confinement, l’Opéra de Paris met en ligne chaque semaine un nouvel opéra gratuitement sur leur site et celui de CultureBox.

Pendant six jours, le public pourra découvrir un opéra, et il changera au bout d’une semaine. Pour commencer, c ‘est l’Opéra Manon de Jules Massenet qui est en accès libre.

Le programme complet :

Du 17 au 22/03 : Manon

Du 23 au 29/03 : Don Giovanni (2019)

Du 30 au 05/04 : Le Lac des cygnes (2019)

Du 06 au 12/04 : Le Barbier de Séville (2014)

Du 13 au 19/04 : Soirée Robbins (2018)

Du 20 au 26/04 : Les contes d’Hoffmann (2016)

Du 27 au 03/05 : Carmen (2017)

Les sites : https://www.operadeparis.fr/magazine/manon-en-replay