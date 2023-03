Toulouse. Les Siestes annoncent la programmation de leur 21e édition

Partager Facebook

Les Siestes sont de retour pour une 21e édition du 29 juin au 2 juillet. Découvrez la programmation de ce festival gratuit de musiques aventureuses en plein air !

Après quelques années compliqués, en raison de la Covid 19, les Siestes sont de retour et en grande forme. Les organisateurs ont relevé le défi pour construire en 2023 un événement autour d’une ligne directrice claire et historique : « l’excellente musicale proposée dans le cadre le plus humble, joyeux et accessible possible. »

Pour les organisateurs, les Siestes doivent répondre à des choses simples comme « maintenir leur gratuité, continuer à investir l’espace public sans entrave sécuritaire, poursuivre un travail de sélection musicale pointue et aventureuse, mettre en œuvre des conditions d’accueil adaptées à la pluralité des publics meme si ça devient une mission de plus en plus difficile à accomplir. »

En tout cas en juin, on prendra l’air et on se fera plaisir avec de la bonne musique comme le laisse penser la programmation de cette 21e édition.

La programmation

Jeudi 29 juin

19 h 00 – LEYA (cordes et voix angéliques)

20 h 00 – Alto Fuero (expérimentations chansonnières)

Vendredi 30 juin

19 h 00 – Cylene (François J. Bonnet + Stephen O’Malley) (élargir l’univers)

20 h 00 – ABADIR (au delà du club)

Samedi 1er juillet

17 h 00 – Eugène Blove (nature morte pop)

18 h 00 – Mihalis Shammas (bricoleur de son)

19 h 00 – Bendik Giske (son saxophone vs votre corps)

20 h 00 – Evita Manji (la SF faite musique)

21 h 00 – special guest dj (embrasser l’atmosphère)

Dimanche 2 juillet

17 h 00 – Vica Pacheco (improvisation techno-minimaliste)

18 h 00 – Mabe Fratti (violoncelle et puissance vocale)

19 h 00 – Bella Báguena (réinventer l’hyper-pop)

20 h 00 – e l e m e n t (déconstruire le dansant)

21 h 30 – Kinlaw & Franco Franco (drama rap anglo-italien)

Infos : https://les-siestes.com/a-toulouse/