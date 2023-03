Un avant des Wigan Warriors rejoint le TO en prêt

Partager Facebook

Le Toulouse Olympique XIII est heureux d’annoncer l’arrivée du solide pilier anglais de 19 ans, Harvie HILL, prêté par le club de Super League des Wigan Warriors pour un mois.

Né en 2003 Harvie débute le rugby à XIII à l’âge de 7 ans, il est ensuite repéré par les recruteurs des Warriors lors de la coupe nationale des moins de 14 ans entre son club du Nord-Ouest du pays, Hensingham qui affrontait les Wigan St Patricks. Il rejoint alors l’académie des Warriors où il continue de faire ses gammes. En 2021 il est élu « Joueur de l’académie » de Wigan ce qui lui permet d’intégrer le groupe professionnel et surtout de débuter en Super League au mois d’août dernier face à Hull KR, puis de représenter son pays à l’automne dernier avec les England Knights (Angleterre B).

Une saison 2023 déjà débutée

Pour cette saison 2023, le jeune avant des Warriors a déjà été prêté chez les London Broncos où il a disputé 4 rencontres depuis le début de saison, dont 1 titularisation. Voici maintenant une nouvelle opportunité de continuer son apprentissage avec l’effectif toulousain.

Harvie HILL a d’ores et déjà posé le pied sur le sol Toulousain, il est donc disponible pour le prochain déplacement à Sheffield qui attend les Olympiens ce samedi 25 mars. Voici un renfort qui arrive à point nommé pour le TO qui est heureux d’accueillir un nouveau joueur de Wigan : « Nous tenons à remercier les dirigeants de Wigan d’avoir libéré Harvie. Nous avons toujours eu de bonnes relations avec les Warriors et ce prêt le confirme. Ce pilier plein de promesse arrive dans une optique de renforcement pour pallier aux absences dues aux blessures actuelles. Je suis impatient de voir Harvie apporter toute sa fougue au service du club. » Bernard SARRAZAIN, président du TO XIII.