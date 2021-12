Toulouse. Les oeuvres de Feydeau s’installent au Théâtre du Pavé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Au Théâtre du Pavé, les amoureux de Feydeau pourront découvrir deux pièces du 16 au 31 décembre 2021. Deux oeuvras mises en scène par Francis Azéma.

Le théâtre toulousain offre un petit cadeau à ses spectateurs avec deux pièces en un acte de Feydeau. Une sortie pour rire et souffler après un année 2021 difficile avec : Gibier de potence et Leonie est en avance ou le mal joli.

Feydeau, sur la longue route du théâtre français trouve sa place entre Molière et Ionesco. Il part de l’un et lui emprunte avec respect son sens aigû de la comédie folle et de ses personnages truculents puis ouvre la voie à l’autre dans ce que l’on appellera un peu trop rapidement le théâtre de l’absurde.

Absurde un peu malgré lui, il faut le dire. Le procédé d’écriture de Feydeau entraine fatalement des situations à peine réalistes. Il imagine un plan de départ clair et précis, assez fin, mince, puis le retourne comme une pyramide en étalant tout ce qui peut venir contrarier son intrigue.

Rendez-vous au Théâtre du Pavé du 16 au 31 décembre : https://theatredupave.org/