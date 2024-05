Troisième édition pour le festival au Grand R’ à Toulouse 

Partager Facebook

Le Théâtre du Grand Rond fait son festival du 16 au 27 juillet dans la court de l’école Calvinhac Toulouse. Découvrez la programmation !

Le Grand Rond prend le large. Du 16 au 27 juillet, le Théâtre prend le grand R’ pour la troisième année consécutive. Rendez-vous à l’école Calvinhac, pour 11 jours de théâtre et de musique en extérieur, des spectacles familiaux, jeune public et apéro-spectacles. On pourra y découvrir des spectacles pour profiter des beaux jours estivaux.

CONCERTS

Le mardi 16 juillet à 19h pour l’inauguration du festival , rendez-vous en compagnie du groupe musical La Mal Coiffée. La Mal Coiffée reprend la parole contre toutes les dominations, coloniales, nationales, économiques, médiatiques… Avec sa polyphonie et ses percussions, elle nous raconte nous, avec nos héritages et nos histoires particulières.

Dimanche 21 juillet à 18h, le Rita Macêdo Trio vous invite à un bal forró. portugais comme en français ou en occitan, Rita Macêdo a le sens de la chanson populaire communicative et sensible. Avec son trio, elle propose de nous emmener avec sa voix, son accordéon et son énergie dans un bal brésilien pour tous les âges.

Pour notre Soirée de clôture, le Grand R propose une formation exceptionnelle. Ramène ta Trompette, groupe de New Orleans et Coulisse Quartet, dont le répertoire met à l’honneur le trombone fusionne dans Ramène ta Coulisse pour mettre le feu aux poudres et clôturer en beauté le festival Au Grand R’. Rendez-vous le samedi 27 juillet à partir de 19h avec le spectacle FIDJI suivi du concert.

SPECTACLE TOUT PUBLIC – 21H

Les 17 et 18 juillet, dans Droit dans mes bottes, la compagnie Les Attracteurs Etranges nous démontre qu’il n’est pas simple de quitter un système centré sur la croissance et le profit pour construire une société plus vertueuse fondée sur la solidarité et le bien-être écologique. Entre un vieux paysan et sa fille tout juste revenue dans la ferme, une très belle histoire de transmission sur fond de crise agricole. Théâtre agricole, déconseillé aux moins de 12 ans.

Les 19 et 20 juillet, Garniouze nous présente son dernier spectacle Ce que j’appelle oubli d’après le texte de Laurent Mauvignier. Avec cette adaptation, il nous amène à nouveau à la marge, rencontrer l’oublié, le différent et interroger la brutalité de notre monde à son égard. Théâtre, déconseillé aux moins de 10 ans.

Les 24 et 25 juillet, la Cie KS vous présente Idylle. Katja et Sylvain mettent en scène et en vie les tribulations universelles d’un couple en navigant avec finesse (ou pas…) et ironie (ou pas…) entre jeu burlesque, style contemporain et naturalisme. Jonglage efficace, corde de salon et musique inspirée, cinquante-cinq minutes de bonheur ! Cirque dansé, familial tout public.

Les 26 et 27 juillet, le Grand R’ accueille FIDJI de La Dépliante. FIDJI c’est Starsky qui cherche son chat. Il explique à qui veut bien l’entendre que l’animal est spécial, magique. Il tire le fil de ses raisonnements « felinosophiques » et nous plonge au cœur d’un monde absurde dans lequel le vrai et le faux ne font désormais plus qu’un : le vraux. Stand up, conte, cirque, interndit aux moins de 10 ans.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC – 10H30

Du 17 au 19 juillet, la compagnie Les Soleils piétons nous raconte, dans Les Contes carottés, toute la vérité sur les contes populaires dans ce cartoon marionnettique où l’on cuisine Perrault… à la sauce carotte ! Marionnette débridée, familial dès 3 ans.

Les 20, 21 et 24 juillet, découvrez le Citron de la compagnie Le Bruit des casseroles. Citron c’est de la marionnette clownesque, un documentaire animalier extra-terrestre et surtout un moment de pure et totale poésie jubilatoire pour absolument tout le monde. Marionnette clownesque sans paroles, familial dès 3 ans.

Du 25 au 27 juillet, dans Le Voyage d’Ulysse, la Compagnie du Vieux Singe va vous raconter l’histoire du Fils de Laërte, Roi d’Ithaque (c’est une histoire grecque) coincé sur la mer en rentrant de la guerre de Troie. Accompagnée de la musicienne Mélissa Acchiardi, Ophélie Kern va vous faire voyager d’île en île et vous soumettre à des aventures palpitantes. Théâtre d’aventures, familial dès 6 ans.

APERO-SPECTACLES – 19H

Les 17 au 18 juillet, la Compagnie Inéluctable présente SOI(E). Ce duo a les cheveux tressés l’un à l’autre. Leurs deux corps contraints, Marius et Anna créent des possibilités qu’il et elle ne pourraient s’offrir seul. Il et elle montrent l’importance de prendre soin de l’autre, de le porter et de lui faire confiance, même dans les moments les plus difficiles. Cirque dansé, familial tout public.

Les 19 et 20 juillet, dans Perfect Timing, des plantes aux appareils électroniques, en passant par les bicyclettes, tout objet sur scène risque de finir sur la tête de ce duo d’équilibristes. Les deux protagonistes cherchent à vous faire vivre une véritable expérience électrisante de cirque, aux côtés de réflexions profondes et d’images poétiques. Cirque déséquilibré, familial tout public.

Les 24 et 25 juillet, Le Voyage d’hiver en été de Groenland Paradise, c’est l’histoire d’un ours qui travaille avec un clown dans un cirque et qui décident de quitter ce quotidien. En chemin, ils rencontrent une enfant. Commence alors un voyage étrange et merveilleux auxquels ils ne s’attendaient pas, l’aventure du grandir ensemble. Odyssée familiale et onirique., familial dès 5 ans.

Le 26 juillet, dans Carrément Méchantes Jamais Contentes, Laeti & Mary dressent un portrait au vitriol, sans concession de « la place des femmes ». Les places qu’elles prennent, qu’elles abandonnent, celles qu’elles arrachent, qu’on leur refuse ou qu’on leur laisse. C’est romantique, c’est politique voire culinaire. C’est risqué mais personne ne l’a jamais regretté… Lecture théâtralisée engagée et secouée, déconseillé aux moins de 14 ans.

Infos et réservations : https://www.grand-rond.org/