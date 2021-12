Cinélatino s’offre une solaire affiche pour sa 34e édition !

Partager Facebook

Le Festival Cinélatino, 34e rencontres de Toulouse, aura lieu du 25 mars au 3 avril 2022. L’équipe a de nouveau fait appel à leur artiste fétiche Ronald Curchod pour imaginer l’affiche de l’édition 2022. Et, elle est magnifique. Le symbole de jours meilleurs, d’une renaissance, de l’espoir et du printemps.









Pour en savoir plus :

www.cinelatino.fr