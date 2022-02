Toulouse. Les concerts à voir au mois de février !

Partager Facebook

Le mois de février s’offre de nouveaux concerts avec la réouverture de plusieurs salles comme le Bikini ou Connexion Live. Toulouse Blog a sélectionné les concerts à ne pas manquer !

Gims le 2 février au Zénith de Toulouse

Alain Souchon le 3 février au Zénith de Toulouse

Grand Corps Malade au Zénith de Toulouse le 10 février

Odezenne le 17 février au Bikini

Emily Loizeau à l’Aria Cornebarrieu le 18 février

Sunday Time avec Etienne de Crecy le 20 février au Bikini

Haken au Connexion Live le 21 février

Après presque 15 ans d’activité, Haken reste l’un des groupes les plus brillants de la sphère progressive à l’heure actuelle. Chaque nouvel album est un évènement et donne lieu à des concerts envoûtants et énergiques. Haken est définitivement une expérience à vivre !

Lilly Wood & The Prick le 25 février au Bikini

Tom Ibarra le 26 février au Metronum de Toulouse

Influencé par les musiques pop et électro, LUMA, 3ème album de Tom Ibarra, a été peaufiné avec l’ensemble des musiciens présents lors de son enregistrement. Il en ressort 9 titres où les mélodies mêlent à la fois douceur, puissance et énergie. Le groupe a travaillé les textures sonores et les compositions, on y retrouve malgré tout de magnifiques moments d’improvisation.

Retrouvez Tom Ibarra entouré de jeunes musiciens issus de la jeune scène parisienne : Jeff Mercadié, Lilian Mille, Auxane Cartigny, Noé Berne et Tao Ehrlich.

Neko Light Orchestra à la Halle aux Grains le dimanche 27 février

Le groupe Neko Light Orchestra est un collectif de 22 musiciens professionnels, créé à Toulouse en 2011. Cet orchestre de rock mélodique spécialisé dans la ré-interprétation de musiques des Cultures de l’Imaginaire, s’illustre dans les univers de la science-fiction et de la fantasy comme le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, les films d’animation d’Hayao Miyazaki…

Le + : Festival Détours de Chant continue

Du 25 janvier au 5 février, le Festival Détours de Chant sera de retour à Toulouse pour une 21e édition. Avec entre autres Miossec, Cali, Lombre, Claire Gimatt, Delgres ou encore Sages Comme des Sauvages.

> https://www.toulouseblog.fr/le-festival-detours-de-chant-de-retour-a-toulouse/