Projection du film Les Yeux bandés de Gérard Mailleau en ligne

Après le succes de la diffusion en ligne de la version audiodécrite du documentaire de Marie-Christine Fourneaux, L’Herbier, des pétales aux pixels (Les Films du Sud), une nouvelle diffusion en ligne est proposée avec le film de Gérard Mailleau, Les Yeux bandés (Xbo films / ViàOccitanie), dans sa version audiodécrite (son binaural).

Pour voir le film : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/content/projection-en-ligne-les-yeux-band%C3%A9s-de-g%C3%A9rard-mailleau

Synopsis : « Une bande de six joueurs de 17 à 47 ans, passionnés par le foot plus que de raison, se retrouvent pour jouer au foot. Jusque-là, rien de plus banal, si ce n’est qu’ils sont non-voyants. Il s’agit donc bien de jouer au foot dans le noir total. Les yeux bandés, nous sommes dans le noir. Noir absolu. Immédiatement voir, instinctivement. »