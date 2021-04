Toulouse. Le Sicoval lance au Bikini et à Diagora des tests pour observer la circulation des flux d’air

Partager Facebook

Le Sicoval qui porte sur ses terres deux salles emblématiques de l’agglomération toulousaine, à savoir la mythique salle de concert Le Bikini et le centre des congrès Diagora, vient de lancer une grande expérimentation inédite afin de préparer – voire accélérer – la réouverture des lieux culturels en France.

La Communauté d’Agglomération du Sud-Est Toulousain avec l’entreprise Dassault Systèmes, vient de lancer sur les salles du Bikini et de Diagora, une simulation permettant d’étudier la circulation des flux d’airs et avec eux, les risques réels de propagation du virus et plus encore, les solutions pour l’empêcher. Cette expérience reçoit le soutien financier de la Région Occitanie et du Département de la Haute-Garonne.

La volonté du Sicoval est de mener cette étude, dans un premier temps de manière virtuelle en modélisant numériquement les deux salles de spectacle, puis à l’issue de cette première phase qui se déroule actuellement pour se terminer d’ici 3 semaines, réaliser ces mêmes tests en conditions réelles c’est-à-dire en public. Cette seconde phase est bien entendu sous tendue à l’approbation de l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui devra donner son autorisation.

À travers cette expérimentation qui s’appuie sur le logiciel de simulation des flux d’air en milieu clos de Dassault Systèmes déjà utilisé par plusieurs hôpitaux à travers le monde pour lutter contre les contaminations, le Sicoval fédère les grands acteurs locaux pour lancer ce test grandeur nature qui doit permettre de :

– Comprendre et maîtriser les flux d’air dans les salles de spectacles

– Anticiper les risques de propagation

– Proposer des mesures de mitigation des risques

– Pouvoir informer le public comme le personnel travaillant dans ces lieux sur l’efficacité des mesures sanitaires mises en place.

Autant d’éléments qui doivent permettent à l’État d’envisager la réouverture des lieux culturels dans les meilleures conditions et délais.